Russische Wagner Groep wil 30.000 nieuwe huurlingen rekruteren

Poetin keurt nieuwe wet goed (op vraag van Wagnerbaas): 15 jaar cel voor kritiek op vrijwilli­gers in leger

Russisch president Vladimir Poetin heeft een nieuwe wet goedgekeurd die nu ook kritiek op vrijwilligers in het Russische leger strafbaar maakt. Op laster of het in diskrediet brengen van vrijwilligers staan nu celstraffen tot vijftien jaar. Hiervoor was alleen kritiek op soldaten strafbaar.