Russische vulkaan spuwt tien kilometer hoge aswolk

Dit is wat er in “gelekte geheime plannen” van VS en NAVO rond oorlog in Oekraïne staat

Geheime plannen van de Verenigde Staten en de NAVO rond militaire steun aan Oekraïne zijn uitgelekt via sociale media. Dat zeggen Amerikaanse regeringsbronnen tegen de Amerikaanse krant ‘The New York Times’. Volgens experten lijken delen van de documenten authentiek en zouden ze Rusland “kostbare informatie” gegeven hebben. Beelden van de plannen geven een inkijk in wat er precies is onthuld. Oekraïne bestempelt de documenten alvast als “vervalsingen”.