Russische vrouwen vliegen naar Argentinië om te bevallen: “Argentijns paspoort zal veel deuren openen”

Sinds de start van de Russische invasie van Oekraïne floreert het ‘geboortetoerisme’ in Argentinië. Zwangere Russische vrouwen reizen speciaal naar het Zuid-Amerikaanse land om daar te bevallen zodat hun kind ook de Argentijnse nationaliteit krijgt. De gedeeltelijke mobilisatie in Rusland heeft deze trend nog versterkt, meldt de Britse krant ‘The Guardian’.

Russen hebben geen visum nodig om naar Argentinië te reizen. Bovendien is de verlenging van het standaardverblijf van 90 dagen in Argentinië vrij eenvoudig aan te vragen, net zoals het bekomen van een verblijfsvergunning.

“Ik ontdekte dat ik zwanger was kort nadat de oorlog in Oekraïne begon,” vertelt de Russische Polina Cherepovitskaya aan ‘The Guardian’. “Toen we zagen dat de grenzen om ons heen snel begonnen te sluiten, wisten we dat we een plek moesten vinden waar we gemakkelijk naartoe konden reizen. Een Argentijns paspoort zal veel deuren openen voor mijn kind.”

Cherepovitskaya en haar man zijn nu van plan in Buenos Aires te blijven en voor zichzelf het Argentijnse staatsburgerschap aan te vragen - een proces dat wordt vereenvoudigd omdat ze nu de ouders zijn van een Argentijnse dochter.

Zelfs vóór de oorlog konden Russen zonder visum naar slechts ongeveer 80 landen reizen. En nadat Poetin zijn troepen naar Oekraïne stuurde, maakten meerdere Europese landen het voor Russen praktisch onmogelijk om toegang te krijgen.

Een van de belangrijkste voordelen van een Argentijns paspoort is dat de houders ervan zonder visum korte reizen kunnen maken naar 171 landen, waaronder de EU, het VK en Japan.

Cijfers

Cijfers over het aantal Russische vrouwen dat speciaal naar Argentinië reist om te bevallen, zijn echter moeilijk te verkrijgen. Georgy Polin, hoofd van de consulaire afdeling van de Russische ambassade in Argentinië, schatte dat in 2022 tussen 2.000 en 2.500 Russen naar Argentinië zouden verhuizen. “In 2023 jaar kan dat aantal groeien tot 10.000,” aldus Polin.

Quote Ik hoor sinds maart steeds meer Russisch op straat, dat is goed merkbaar Maxim Mironov

“Ik hoor sinds maart steeds meer Russisch op straat, dat is goed merkbaar,” verklaart Maxim Mironov, die sinds 2005 in Buenos Aires woont. Mironov zegt dat het Latijns-Amerikaanse land niet alleen zwangere vrouwen aantrekt, maar ook Russen met een IT-profiel of start-ups die het land hebben verlaten als reactie op de oorlog en het verslechterende ondernemingsklimaat in Rusland.

Volgens Mironov is Argentinië “zeer tolerant” tegenover Russen, en hij ziet momenteel “geen signalen” dat de plaatselijke autoriteiten van plan zouden zijn om reisbeperkingen in te voeren.