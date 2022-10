Russische vrouw riskeert vijf jaar cel omdat ze briefje achterliet bij graf van Poetins ouders: “Ze wenste hem dood”

Poetin: “Explosie van Krimbrug was terreur­daad van Oekraïense inlichtin­gen­dien­sten”

Vladimir Poetin heeft de explosie van de Krimbrug een “terreurdaad van de Oekraïense inlichtingendiensten” genoemd. “Er bestaat geen twijfel over. Het doel was om belangrijke civiele infrastructuur te vernietigen”, liet de Russische president optekenen. Het hoofd van zijn onderzoekscommissie voegde daar nog aan toe dat Oekraïne hierbij geholpen werd door Russische burgers én buitenlandse staten. “De route ging via Bulgarije, Georgië, Armenië, Zuid-Ossetië en Krasnodar (een stad in Rusland; nvdr)”, stelde Alexander Bastrykin.

10 oktober