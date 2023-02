Russische vrouw richt zich in video tot Poetin: "Je hebt onze mannen en zonen afgepakt”

Mysterie rond moord op dubbelgang­ster opgelost: “Bewijslast is overweldi­gend”

De Duitse politie heeft het mysterie van de zogenaamde ‘dubbelgangersmoord’ opgelost. Daarbij werd een vermiste jonge vrouw door haar ouders dood aangetroffen in haar wagen. Tot bleek dat het om een dubbelgangster ging. Het vermeende slachtoffer zit nu als dader in de gevangenis. Ze probeerde haar eigen dood in scène te zetten. “De bewijslast is overweldigend”, zegt de procureur.

31 januari