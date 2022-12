Russische vrouw hardhandig uit bus gesleurd vanwege kritiek op oorlog in Oekraïne: “Rusland is een imperium op krukken”

Een Russin raakte maandag verzeild in een felle discussie over de oorlog in Oekraïne op een bus. De vrouw uitte kritiek op de rol van Rusland, maar dat pikten haar medereizigers niet. Ze werd uitgescholden als een ‘hohol’, een Russisch neerkijkend woord voor een Oekraïense dame, en werd hardhandig uit de bus gesleurd.

Een Rus die in het openbaar - en op beeld - kritiek geeft op de autoriteiten is zeldzaam, maar een vrouw dat helemaal tekeer gaat tegen de oorlog is zeker opmerkelijk. Beelden van maandag laten zien hoe een Russische vrouw haar eerlijke mening over de oorlog geeft op een openbare bus. “Rubberen laarzen, tanks, bijlen, alles is gestolen. Rusland is een imperium op krukken”, riep ze naar haar medereizigers.

Die keurden haar uitspraken onmiddellijk af en lachten haar uit. “Waarom begin je te lachen? Door mensen zoals jullie is er een oorlog aan de gang”, reageerden ze daarop. Uiteindelijk was het voor een mannelijke medereiziger “genoeg” en hij sleurde de vrouw hardhandig van de bus.

Russen die kritiek geven op de oorlog is niet zonder gevolgen. Naast publieke verontwaardiging kan het ook juridische gevolgen hebben. Russische burgers die zich uitspreken tegen de oorlog of tegen het leger, kunnen volgens de huidige wet in Rusland vervolgd worden en riskeren een celstraf tot vijf jaar. Wie “onwaarheden” over de “speciale militaire operatie” verspreidt, riskeert tot wel 15 jaar gevangenisstraf.

Russen zijn oorlog in Oekraïne beu

Toch kan de censuur niet voorkomen dat de Russen hun eigen mening hebben over de oorlog. Amper een kwart van de Russen wil de oorlog in Oekraïne nog verderzetten. Dat blijkt uit een geheime peiling die het Kremlin liet uitvoeren en waarop de onafhankelijke Russische nieuwssite ‘Meduza’ de hand kon leggen begin december. Afgelopen zomer ging het nog om meer dan de helft (57 procent) van de Russen. Het tij keerde na de gedeeltelijke mobilisatie in september.

