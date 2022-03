Russische vrouw die op staatszender protesteerde tegen oorlog in Oekraïne: “Ik wilde ook het Westen tonen dat sommige Russen tegen de oorlog zijn”

Marina Ovsyannikova (44), een Russische tv-medewerkster die uit protest tegen de oorlog in Oekraïne een live nieuwsuitzending onderbrak, zegt dat de Russische bevolking gehersenspoeld is door propaganda. “Ik kon niet aan de zijlijn blijven staan”, zo reageert ze tijdens een interview bij BBC.

Marina Ovsyannikova dook maandagavond tijdens een live nieuwsuitzending op Channel One plots op achter het nieuwsanker en hield een bord omhoog met de tekst: “GEEN OORLOG. Stop de oorlog. Geloof de propaganda niet. Ze liegen hier tegen je.”

Daarop werd ze gearresteerd en weer vrijgelaten. Ze moet wel een boete van maar liefst 30.000 roebel (250 euro) betalen. “Ik was me ervan bewust dat ik gearresteerd zou worden als ik in Moskou zou protesteren.” Alleen zou haar boodschap niet veel mensen bereikt hebben door louter te protesteren op een plein in de hoofdstad van Rusland.

Protest op staatszender

Daarom koos Ovsyannikova ervoor om een nieuwsuitzending van de Russische staatszender te verstoren. De helft van de boodschap op haar poster was in het Engels geschreven, de andere helft in het Russisch: “Ik wilde heel graag tonen aan het Westen dat sommige Russen tegen de oorlog zijn", zegt ze daarover. “Er zijn veel complottheorieën over mijn beweegredenen, maar ik kon simpelweg niet langs de zijlijn toekijken.”

Volgens de tv-medewerkster zijn vele Russische burgers gehersenspoeld door propaganda. “En ik snap dat het moeilijk is om alternatieve info te vinden, maar men moet er echt naar zoeken.”

Ondervraging

Na haar protestactie werd Ovsyannikova gearresteerd en verhoord. Tot wel veertien uur en non-stop, zo getuigde ze later. Ze had zelfs geen toestemming had gekregen om familie of vrienden te verwittigen of een advocaat te bellen.

Herbekijk ook: Volledige boodschap Marina Ovsiannikova