Russische vlag geschilderd op Deense standbeeld “De Kleine Zeemeermin”

Zelensky: “Oekraïense troepen hebben situatie aan front onder controle”

De Oekraïense strijdkrachten hebben de situatie aan het front onder controle. Dat heeft de Oekraïense president Volodymyr Zelensky woensdagavond gezegd in zijn dagelijkse videoboodschap. Landgenoten die in de buurt van het front wonen, hebben intussen wel nog altijd te lijden onder Russische aanvallen, vervolgde Zelensky, die het had over "opzettelijke terreur".