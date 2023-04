Russische verzetsgroep eist verantwoordelijkheid op voor aanslag op blogger in Sint-Petersburg

De Russische verzetsgroep Nationaal Republikeins Leger heeft de verantwoordelijkheid opgeëist voor de moordaanslag op de militaire blogger Vladlen Tatarski in een café in Sint-Petersburg. Daria Trepova, de gearresteerde hoofdverdachte, werd intussen aangeklaagd voor terrorisme.

Volgens de verzetsgroep treft Trepova echter geen schuld. “De Russische veiligheidstroepen handelen in hun traditionele stijl", klinkt het in hun verklaring op Telegram. “Ze beschuldigen diegenen die ze kunnen treffen, ongeacht hun betrokkenheid. We hebben deze actie trouwens autonoom uitgevoerd, zonder hulp van buitenlandse structuren of speciale diensten.”

“Daria, een bekende figuur in de linkse en feministische beweging, mag een held genoemd worden", luidt het voorts. “Zij schreef niet enkel Facebookberichten, maar zette haar vrijheid op het spel door naar protesten (tegen de oorlog; nvdr) te gaan. We vragen Russische mensenrechtenactivisten om onschuldige mensen te helpen die in de klauwen van Poetins bewakers gevallen zijn. Daar hoort nu ook Trepova bij.”

KIJK. Schokkende beelden tonen “moment van aanslag op Tatarsky”

“Op bevel van Oekraïne”

In augustus 2022 eiste de groepering ook al een aanslag op Darja Doegina op, de dochter van de Russische politiek denker Aleksandr Doegin. Het blijft echter onzeker of het Nationaal Republikeins Leger die aanslag gepleegd heeft en zelfs of de beweging überhaupt echt bestaat.

De Onderzoekscommissie, die belast is met de belangrijkste onderzoeken in Rusland, wees eerder Trepova als schuldige aan. Zij was diegene die "op bevel van Oekraïne” Tatarski - echte naam Maxim Fomin - een beeldje met springstoffen overhandigde. “Bij de explosie is Fomin om het leven gekomen. Meer dan 30 mensen in het café liepen uiteenlopende verwondingen op”, stelde de commissie.

“Bedoeling was Tatarski af te luisteren”

Tatarski was een fervent voorstander van de Russische invasie in Oekraïne. De explosie vond zondag plaats in een café dat eigendom is van Jevgeni Prigozjin, de leider van het Russische huurlingenleger Wagner. Daar zou Tatarski spreken over zijn ervaringen als oorlogsreporter aan de frontlinie in het oosten van Oekraïne.

Bij een veroordeling wegens terrorisme dreigt een levenslange celstraf. Op een video van het verhoor, die door het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken gepubliceerd werd, erkent de vrouw dat ze Tatarski het beeld overhandigde. Moordplannen gaf ze echter niet toe. Volgens haar echtgenoot ging Trepova ervan uit dat het beeldje een zender bevatte om Tatarski af te luisteren. Oekraïne ontkent iets met de zaak te maken te hebben.

