Russische vader die veroordeeld werd wegens anti-oorlogtekening van dochter uitgeleverd door Wit-Rusland

Rusland veroor­deelt vader van meisje dat antioor­logs­te­ke­ning maakte tot twee jaar strafkamp

Rusland heeft een man gestraft die bekend is omdat zijn dochter een tekening maakte tegen de Russische oorlog in Oekraïne. Aleksej Moskaljov is tot twee jaar strafkamp veroordeeld voor kritiek op de strijdkrachten, meldt mensenrechtenbeweging OVD-Info. Hij zat in huisarrest maar zou zijn gevlucht.