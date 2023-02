Russische tv-presentator wil dat Moskou een voorbeeld neemt aan Noord-Korea: “Een land dat bereid is om heel de wereld in stof te veranderen”

Moet Rusland het voorbeeld van Noord-Korea volgen en de wereld regelmatig afdreigen met kernaanvallen? Volgens de Russische tv-presentator Sergej Mardan zou dat er in ieder geval voor zorgen dat Rusland terug onafhankelijk zou zijn. “Noord-Korea is voor hun onafhankelijkheid tot alles bereid, zoals de hele wereld in stof veranderen”, aldus de fervente Kremlin-aanhanger.

“Een supermacht hoeft niets te bewijzen”, zo stak de Russische tv-presentator van wal. “Een sterk land hoeft geen bevelen of eisen uit te voeren. Het hoeft dat allemaal niet te doen, omdat het gefocust is op zichzelf. Volgens Mardan is Noord-Korea zo'n land. Het is dan “misschien geen rijk land”, maar dat willen de Russen gerust opgeven, roept hij in zijn talkshow. “Het zal misschien niet rijk zijn, maar wel onafhankelijk. Noord-Korea is voor zijn autonomie tot alles bereid, zoals de hele wereld in stof veranderen.”

Volgens Mardan kan de wereld niet klooien met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. “Ze weten dat hij niet liegt als hij dreigt met een atoombom. Je kan hem niet klooien.” Het merendeel van de Russen wil volgens de Russische tv-presentator dat Moskou het voorbeeld van Noord-Korea volgt. “De Russen zijn niet bereid tot compromissen. We hebben geen compromissen nodig!”

Noord-Korea is een diplomatiek geïsoleerd land, maar is op papier wel een grote militaire mogendheid. De leider Kim Jong-un dreigt regelmatig met raketten en kernwapens. De afgelopen jaren is het nucleair vermogen van de Noord-Koreanen flink toegenomen.

Onder experts wordt algemeen aangenomen dat zowel Kim Jong-un als de Russische president Vladimir Poetin hun ultieme dreigement van een kernoorlog nooit in de praktijk zal omzetten. Tot nu toe is van al dat gepoker niet veel in huis gekomen. De boel wat oppoken komt hem natuurlijk wél handig uit.

De Russische staatsmedia hits regelmatig de boel op met uitspraken over het Russische kernarsenaal. Eind vorig jaar zei de beruchte Russische tv-presentator Vladimir Solovyov in zijn talkshow dat “de hele wereld zal in as liggen als Rusland de oorlog verliest.” Ook na het besluit om tanks naar Oekraïne te sturen, dreigden de Russische staatsmedia met een kernaanval: “Gooi het Duitse parlement maar plat en maak er licht radioactieve grond van.”

De Russische tv-presentator Sergej Mardan en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un.