Russische TUI-grootaandeelhouder geeft stemrecht aan zijn vrouw om sancties te omzeilen

De Europese Unie legde eind vorige maand sancties op aan verschillende Russische zakenlui die ervan beschuldigd worden de Russische president Vladimir Poetin te steunen in zijn oorlog tegen Oekraïne. Brussel meent dat Mordasjov, volgens ‘Forbes’ de rijkste Rus met een vermogen van meer dan 26 miljard euro, ook dicht bij Poetin staat. Door het stemrecht binnen TUI nu aan zijn vrouw Marina Mordasjova af te geven, lijkt hij de controle over zijn aandelen alsnog te behouden. TUI wijst er wel op dat de Duitse autoriteiten onderzoeken of de deal tussen Mordasjov en zijn vrouw wel rechtsgeldig is.

Een derde van de aandelen

De reisgigant wist tot voor kort zelf niet wie bijna een derde van de aandelen beheerde. In de melding van vrijdag staat dat Mordasjova over 29,87 procent van de aandelen beschikt. Ze kreeg die op 28 februari in handen, maar pas in de dagen daarop werden de contouren van het manoeuvre duidelijk. Van de 34 procent van de aandelen die Mordasjov via zijn bedrijf Unifirm in handen had, werd in totaal 4,1 procent overgedragen aan zijn Russische Severgroup. De resterende aandelen kwamen terecht bij Ondero Limited. Nu pas is duidelijk dat dat op de Britse Maagdeneilanden geregistreerd vehikel gecontroleerd wordt door Mordasjovs echtgenote.