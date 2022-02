Russische troepen veroveren kerncentrale Tsjernobyl

Ondanks hevig verzet van Oekraïense troepen, konden Russische militairen, die kwamen uit de richting van Wit-Rusland, de centrale innemen. “Het is onmogelijk te zeggen dat de kerncentrale van Tsjernobyl veilig is na een totaal zinloze aanval van de Russen,” aldus Podoliak. “Dit is een van de ernstigste bedreigingen in het Europa van vandaag.”

Tsjernobyl was in 1986 het decor van de grootste kernramp ooit. De stad aan de grens met Wit-Rusland was toen nog een deel van de Sovjet-Unie. Midden in de nacht van 26 april explodeerde Reactor 4 van de kerncentrale na een mislukte veiligheidstest. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie vielen daarbij direct en indirect 9.000 doden, maar de schattingen lopen sterk uiteen. Zo spreekt Greenpeace van 200.000 directe en indirecte doden. Bij de ramp kwamen nucleaire wolken vrij die zich verspreidden over een groot deel van de Europa.