Russische troepen vergeten camera van souvenirshop Tsjernobyl uit te zetten, Oekraïens leger krijgt dagenlang cruciale info in handen

“Liefst professio­ne­le killers.” Dit graf bewijst dat Rusland nu ook letterlijk moorde­naars ten oorlog stuurt

Rusland rekruteert soldaten tot in de gevangenis toe, zo wordt verteld. Geen drugsdelinquenten of verkrachters, wel moordenaars. “Die passen het best in onze eenheid”, zouden ronselaars zeggen. Het recent gedolven graf van Aleksandr Romanovski, een veroordeeld moordenaar die nu te rusten ligt onder een medaille voor moed, bewijst dat deze beweringen geen verzinsels zijn.

