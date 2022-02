Russische troepen vallen binnen in Tsjernobyl: “Ze proberen kerncentrale in te nemen”

Gijzelne­mer had echte explosie­ven op zijn lichaam, Bulgaarse klant Apple Store in Amsterdam ontsnapte na vraag om water

De gijzelnemer van de Apple Store in Amsterdam had echte explosieven op zijn lichaam toen hij werd opgeschept door een politiewagen. De Bulgaarse klant die hij gisteravond gijzelde, kon ontsnappen toen de gijzelnemer om een flesje water vroeg. Dat blijkt uit een eerste onderzoek van de Nederlandse politie en justitie. De politie had voor die ontsnapping al tientallen mensen in veiligheid kunnen brengen. Vier van hen hadden zich schuil gehouden voor de gijzelnemer in een kast. Apple spreekt in een reactie van een “angstaanjagende” gebeurtenis.

23 februari