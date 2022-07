Russische troepen trekken Lysytsjank binnen, bevestigt Kiev

De Russische troepen zijn de strategisch gelegen stad Lysytsjank binnengetrokken. Dat meldt de Oekraïense generale staf. “In de regio van Donetsk concentreren de bezetters zich erop hun posities te consolideren in de steden Lysytsjank en Verkhnyokamyanka”, klinkt het zondag. Eerder hield Oekraïne nog vol dat de laatste grote stad in de oostelijke regio Loehansk nog niet werd ingenomen.

Ook Sergej Gajdaj, de gouverneur van Loehansk, meldt via Telegram dat de Russen een opmars maken en “voet aan de grond hebben gekregen in het district Lysytsjank”. Het is niet duidelijk of er zich ook Oekraïense soldaten bevinden in de stad.

De pro-Russische separatisten lieten zaterdag al weten dat ze Lysytsjank helemaal hadden omsingeld, maar Kiev sprak die berichten tegen. Lysytsjank was na de val van Severodonetsk de laatste grote stad onder Oekraïense controle in Loehansk.

Russische vlag

Russische media tonen beelden van separatisten of Russische troepen die door de straten van Lysytsjansk paraderen. Ook wordt door Russische bronnen via Twitter een video verspreid waarin een Russische vlag is te zien die naar verluidt op de ruïnes van het administratieve centrum van de stad is geplaatst. Die informatie kan niet onafhankelijk worden geverifieerd.

Als de separatisten de stad weten te veroveren, kunnen de Russen verder in de Donbas-regio komen. Doordat het de Russen niet lukte om de Oekraïense hoofdstad Kiev in te nemen, richt het offensief zich nu vooral op deze regio. Rusland heeft recent de naast Lysytsjansk gelegen stad Sjevjerodonetsk ingenomen. Daar is weken zwaar gevochten in de straten.

Volgens de generale staf rukt Rusland ook op richting Charkiv en Slovjansk, maar werden aanvallen in de richting van beide steden door de Oekraïense soldaten afgeslagen.

Ook richting Bachmoet, een belangrijk verkeersknooppunt in de regio Donetsk, blijven er gevechten plaatsvinden. De Russen proberen ook Spartak, een voorstad van de stad Donetsk, te bestormen, zegt Oekraïne.

In het zuiden van Oekraïne vonden zware luchtaanvallen plaats op Ivanivka, in de regio Cherson, dat zaterdag opnieuw werd ingenomen door de Oekraïense troepen. En ook Mykolaiv werd beschoten door raketten. Ook de Oekraïense berichten over aanvallen kunnen niet onafhankelijk geverifieerd worden.

Nog in het zuiden meldt de burgemeester van Melitopol, Ivan Fjodorov, dat een van de vier Oekraïense militaire basissen geraakt werd door 30 raketten. Militair materieel en verschillende brandstofdepots werden getroffen, waardoor er urenlang explosies te horen waren. Nog in de stad zou een Russische trein ontspoord zijn, die voorraden moest voorzien voor de Russen. En de in- en uitgangen van de stad zijn geblokkeerd, zegt Fjodorov.