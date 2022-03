Russische troepen schieten op kerncentrale, brand is er ondertussen geblust

De brand die in de nacht van donderdag op vrijdag uitbrak bij de kerncentrale van Zaporizja in Oekraïne - de grootste van Europa - is deze ochtend geblust. De autoriteiten melden dat de brandweer om 06.20 uur (lokale tijd) de brand meester waren, nadat de hulpdiensten door aanhoudende beschietingen en tegenwerking van Russische soldaten pas vanaf 05.20 uur in staat waren het complex te bereiken. Er zijn geen slachtoffers gevallen. Topman Rafael Mariano Grossi van het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) geeft rond 10.30 uur een persconferentie over de situatie in de Oekraïense kerncentrale.

Het was afgelopen nacht de burgemeester van het nabijgelegen Energodar, in het zuidoosten van Oekraïne, die de brand als eerste in een video op Facebook meldde. Hij zei dat het vuur is ontstaan na een aanval van Russische grondtroepen. De brand zou een opleidingsgebouw en een laboratorium hebben getroffen. Essentiële onderdelen van de kerncentrale zouden onaangetast zijn gebleven.

De Oekraïense nucleaire regulator meldde afgelopen nacht al aan het IAEA dat er geen verandering in de stralingsniveaus is gerapporteerd op de site van de Zaporizja-kerncentrale. Ook de Amerikaanse autoriteiten bevestigen op basis van de beschikbare informatie dat er vooralsnog geen radioactieve straling is vrijgekomen.

Een alarmcentrale van VN-atoomwaakhond IAEA houdt de “serieuze situatie” intussen 24 uur per dag in de gaten. IAEA-directeur Rafael Gross schrijft op Twitter dat hij “diep bezorgd” is en de Oekraïense premier Denys Sjmygal verzocht heeft nauw contact te houden met de exploitant van de kerncentrale.

Volledig scherm Beeld van de brand in de kerncentrale van Zaporizja afgelopen nacht. © AP

Zelenski: “Poetin wil kernramp van Tsjernobyl herhalen”

De Oekraïense president Zelenski heeft Moskou in een reactie op de beschietingen van de kerncentrale van Zaporizja beschuldigd van “nucleaire terreur”. Poetin wil de kernramp van Tsjernobyl “herhalen”, zo verklaarde Zelenski in een nachtelijke videoboodschap. “Geen enkel land buiten Rusland heeft ooit nucleaire centrales beschoten”, zei Zelenski. “Dit is de eerste keer in onze geschiedenis, de eerste keer voor de mensheid.” Hij vraagt Europa “wakker te worden”.

In de uren na het uitbreken van de brand sprak Zelenski onder meer met de Amerikaanse president Joe Biden en Britse premier Boris Johnson, die beiden opriepen tot een staakt-het-vuren. Volgens Johnson kunnen “de roekeloze acties van de Russische president Vladimir Poetin een directe bedreiging vormen voor de veiligheid van heel Europa”. Hij wil volgens onder meer de BBC dat de VN-Veiligheidsraad snel bij elkaar komt in een spoedzitting.

Nucleair noodteam

De Amerikaanse minister van Energie, Jennifer Granholm, heeft naar aanleiding van het incident een “nucleair noodteam” ingeschakeld om de situatie rond de Oekraïense kerncentrale Zaporizja in de gaten te houden. Op Twitter schrijft Granholm dat de reactoren van de grootste kerncentrale van Europa goed zijn beschermd dankzij “robuuste constructies”. De reactoren zouden volgens Granholm inmiddels veilig zijn uitgeschakeld. Ook zij stelt dat “de roekeloze Russische militaire operatie” in het gebied rondom de kerncentrale moet stoppen.

lees verder onder de foto:

Volledig scherm Beeld van verschillende ontploffingen aan de kerncentrale van Zaporizja. © AFP

De beschietingen van de centrale door het Russische leger en de brand maakten heel wat emoties los op Twitter. Wereldleiders beschuldigden Rusland ervan de veiligheid van Europa in gevaar te hebben gebracht. De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken, Dmitro Koeleba, schreef in de loop van de nacht op Twitter dat een eventuele ontploffing van de kerncentrale “tien keer groter zal zijn dan Tsjernobyl”, de in 1986 ontplofte kerncentrale ten noorden van Kiev die inmiddels door de Russische troepen veroverd is.

Zaporizja is een van de vier operationele kerncentrales van Oekraïne. De centrale bestaat uit zes kernreactoren. De kerncentrale is volgens schattingen goed voor zo’n veertig procent van de Oekraïense elektriciteitsvoorziening. Russische troepen probeerden de kerncentrale van Zaporizja de afgelopen dagen te veroveren.

Gisteren riep het IAEA de Russische en Oekraïense troepen al op om niet te vechten in het gebied rondom de grootste kerncentrale van Europa.

Volledig scherm Om de kerncentrale te vrijwaren legden de burgers van Energodar samen met Oekraïense soldaten de afgelopen dagen nog vergeefs barricades aan. © Twitter

