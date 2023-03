“Russische troepen krijgen nu ook voet aan de grond aan overzijde van rivier in Bachmoet”

‘Bloedhond van Poetin’ ontkent na geruchten over vergifti­ging dat hij ziek is: “Ik zit vol energie”

De Tsjetsjeense dictator Ramzan Kadyrov (46) ontkent in een post op Telegram de geruchten over zijn gezondheidsproblemen. Hij kwam de jongste maanden veel bij, zag er opgeblazen uit, en had last van bibberende handen. “Het spijt me voor degenen die denken dat ik ongeneeslijk ziek ben”, zegt hij. “Ik ben gezond en zit vol energie. Ik sport, trek de bergen in en ga wandelen.”