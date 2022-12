“Russische troepen in Wit-Rusland bewegen richting grens Oekraïne”

Zo weinig inkomsten­be­las­ting betaalde Trump als president volgens nieuwe documenten: 1,1 miljoen dollar in eerste drie jaar samen, niets in 2020

Donald Trump en zijn vrouw Melania hebben in de jaren dat ze in het Witte Huis woonden weinig tot geen federale inkomstenbelasting betaald. Dat blijkt uit nieuwe documenten die zijn vrijgegeven op bevel van het Amerikaanse Congres. In 2017 ging het om 750 dollar, het jaar daarna om 1 miljoen dollar en in 2019 was het 134.000 dollar. In zijn laatste volle jaar als president betaalde Trump zelfs helemaal niets.

