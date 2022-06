Russische troepen delen Russische paspoorten uit in zuiden Oekraïne

Russische troepen delen vanaf zaterdag Russische paspoorten uit in Zaporizja, een regio in het zuidoosten van Oekraïne, en in Cherson in het zuiden van het land. Wie een Russisch paspoort ontvangt, wordt beschouwd als een volwaardige Russische burger. Dat heeft Vladimir Rogov van de bezettingsautoriteit in Zaporizja vrijdag aan de Russische omroep Rossiya-24 verteld. Volgens Rogov hebben meer dan 70.000 mensen in de regio een paspoortaanvraag ingediend.

In Cherson kregen 23 inwoners tijdens een ceremonie een Russisch paspoort uitgereikt, aldus het staatspersagentschap TASS. “Al onze inwoners in Cherson willen een paspoort en het burgerschap zo snel mogelijk verkrijgen”, zei Vladimir Saldo, hoofd van het pro-Russische bestuur in de regio, volgens het agentschap. Cherson is bijna volledig veroverd door het Russische leger.

“Dit is een nieuw tijdperk dat voor ons begint. Dit is het meest belangrijke document dat een mens in zijn leven bezit”, zei hij ook aan het andere Russische staatspersagentschap RIA Novosti.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De Russische president Vladimir Poetin heeft het proces om een Russisch paspoort aan te vragen en te ontvangen in mei vereenvoudigd. Moskou heeft de benodigde documenten in enkele andere bezette Oekraïense gebieden verdeeld en de roebel ingevoerd als munt. Oekraïense autoriteiten beschuldigen de Russische bezetter ervan mensen te dwingen Russisch staatsburgerschap aan te nemen en vrezen dat een annexatie van de bezette gebieden dichtbij is.

In de oostelijke separatistische regio’s van Oekraïne kregen in de afgelopen drie jaar meer dan 800.000 mensen het Russische burgerschap via een vereenvoudigde procedure, aldus TASS. Poetin had in 2019 een decreet uitgevaardigd dat de toekenning van Russische paspoorten aan mensen uit de Donbas regio mogelijk maakte.

Herbekijk ook: