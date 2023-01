“Russische troepen blazen per ongeluk tank van Wagner-huurlingen op”

Commandant uit Russisch huurlingen­le­ger vlucht over Arctische grens naar Noorwegen en is bereid om te getuigen tegen Wag­ner-baas

Een Russische man die naar eigen zeggen een hoge functie had in het huurlingenleger van de Wagner-groep, is de grens met Noorwegen over gevlucht en zal er asiel aanvragen. Dat melden de Noorse autoriteiten vandaag. Andrey Medvedev zou bereid zijn om te getuigen tegen zijn bekende ex-baas Jevgeni Prigozjin. Volgens de onafhankelijke ngo Gulagu.net is het de eerste keer dat een voormalig commandant van de Wagner-groep naar Europa vlucht.

