"Russische topgeneraal was mogelijk op de hoogte van Wagner-opstand"

Het is volgens ingewijden onduidelijk of de topmilitair ook betrokken was bij het plannen van de muiterij van het huurlingenleger. De Amerikaanse bronnen zoeken uit of Soerovikin hielp met de voorbereiding van de Wagner-opstand. Volgens deze bronnen is het onwaarschijnlijk dat Wanger-baas Yevgeny Prigozjin de opstand alleen zou aangedurfd hebben.

Volgens ‘The New York Times’ staat Soerovikin bekend als een gerespecteerde generaal. In Russische media wordt hij ook wel “generaal Armageddon” genoemd. Hij zou in het begin van de invasie nauw betrokken geweest zijn bij de Russische militaire strategie. Hij werd in januari vervangen, maar toch bleef hij volgens verschillende bronnen invloedrijk. Nadat Wagner in opstand was gekomen, verscheen Soerovikin in een video waarin hij Russische troepen in Oekraïne opriep in positie te blijven en zich niet aan te sluiten bij de muitende strijders.