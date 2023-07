Russische topgeneraal die mogelijk wist van Wagneropstand, is “niet beschikbaar”: “Hij is aan het uitrusten nu”

De Russische topgeneraal Sergej Soerovikin, die sinds de Wagner-opstand op 24 juni niet meer in het openbaar is verdwenen, wordt door een Russische wetgever omschreven als “aan het rusten” en “niet beschikbaar”. Soerovikin zou een sympathisant zijn van de Wagnerbaas Jevgeni Prigozjin en zou hebben geweten van zijn plannen voor de muiterij eind juni. Daardoor wordt al langer gespeculeerd dat de Russische president Vladimir Poetin hem gestraft heeft voor zijn mogelijke betrokkenheid bij de opstand.

Andrei Kartapolov, een gepensioneerde generaal die nu aan het hoofd staat van de commissie defensiezaken in het lagerhuis van het Russische parlement, kreeg van het Russische mediakanaal ‘Shot’ de vraag of hij al contact had gehad met Soerovikin. “Nee. Hij is aan het uitrusten nu. Niet beschikbaar”, antwoordde Kartapolov.

Soerovikin zou nauwe banden hebben met de leider van het Wagner-huurlingenleger Jevgeni Prigozjin. Volgens de Amerikaanse inlichtingendiensten had Soerovikin ook voorkennis van de gewapende opstand van Wagner eind juni. Het is echter niet duidelijk of hij de muiterij actief steunde. Hij publiceerde een video waarin hij zich uitte tegen de opstand toen die gaande was, maar het is onduidelijk of de generaal onder druk werd gezet.

“Opgepakt” of “op een zijspoor gezet”?

Op 29 juni berichtten verschillende media dat de topgeneraal was opgepakt. Hij zou dagenlang verhoord zijn over zijn banden met Prigozjin, schreef ‘Bloomberg’ en zou ergens worden vastgehouden, maar niet in een gevangenis. Het Kremlin heeft nog geen officiële verklaring afgelegd over de verblijfplaats van Soerovikin sinds de Wagner-muiterij.

Woensdag suggereerde het Britse ministerie van Defensie dat Soerovikin “op een zijspoor is gezet na de muiterij”. Die hypothese lijkt bekrachtigd te worden door het “toegenomen publieke profiel” van zijn plaatsvervanger Viktor Afzalov, terwijl we van Soerovikin niets horen. Dat zegt het ministerie vandaag in de dagelijkse update van de inlichtingendiensten.

Sergej Soerovikin, ook bekend als ‘Generaal Armageddon vanwege zijn agressieve militaire strategieën in Syrië en Tsjetsjenië, kreeg in oktober 2022 tijdelijk de leiding over de Russische strijdkrachten in Oekraïne. Na drie maanden werd hij echter verwijderd. Sindsdien is Soerovikin commandant van de Russische lucht- en ruimtevaarttroepen.