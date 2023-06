“Russische topgeneraal die mogelijk wist van Wagneropstand, gearresteerd” - “Prigozjin is nog in Rusland”

De beweringen lijken lijnrecht tegenover de claim van de Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko te staan. Die stelde enkele dagen geleden dat Prigozjin al was aangekomen in zijn land. Het valt echter niet uit te sluiten dat de leider van het beruchte huurlingenleger momenteel op en neer reist tussen beide landen.

Wagner-baas Jevgeni Prigozjin is nog niet vertrokken naar Wit-Rusland. Dat stelt het doorgaans goed geïnformeerde Telegram-kanaal 'VChK-OGPU'. Als bewijs stuurde men een foto van Prigozjin, maar op het beeld is de identiteit van de huurlingenleider niet met zekerheid vast te stellen en ook de datum van het beeld kon nog niet worden geverifieerd.

Op satellietbeelden was eerder al te zien hoe het gigantische reservoir dat achter de dam lag volledig verdwenen is. Alleen de rivier de Dnjepr, enkele zijrivieren en enkele kleine meren in het gebied zijn overgebleven.

⚡️Greta Thunberg visits Ukraine, meets Zelensky. Swedish environmental activist Greta Thunberg arrived in Ukraine to discuss the ecological consequences of the Kakhovka dam destruction with President Volodymyr Zelensky, his office reported on June 29. 📷President's Office pic.twitter.com/ciix3UGBpN

Thunberg reageerde kritisch op de internationale reactie op de damdoorbraak in juni, waardoor grote stukken land onder water kwamen te staan. "Ik denk dat de reactie van de wereld op deze ecocide niet voldoende was", zei ze. "We moeten er luider over praten, we moeten het bewustzijn vergroten over wat er is gebeurd."

Onder meer de verwoesting van de Kachovka-stuwdam in Oekraïne werd besproken. De president stelt dat de "Russische terroristische aanval" heeft geleid tot de "grootste ecocide in Europa in decennia". Met ecocide wordt het moedwillig vernietigen van de natuur bedoeld.

Pence was de vicepresident in de regering van Donald Trump. De twee botsten nadat Trumps aanhangers het Capitool in Washington hadden bestormd. Zowel Pence als Trump wil namens de Republikeinen meedoen aan de presidentsverkiezingen van 2024. Ook de Democratische president Joe Biden heeft aangekondigd opnieuw een gooi te willen doen naar het presidentschap.

Met het bezoek aan Oekraïne, dat vorig jaar werd binnengevallen door Russische troepen, wil Pence zijn steun aan het land laten zien en wijzen op het belang van Amerikaanse hulp. De politicus stelt dat sterke Amerikaanse ondersteuning aan Oekraïne ook in het belang is van de Verenigde Staten. Volgens Pence heeft de VS nu "meer dan ooit leiders nodig die het belang van Amerikaans leiderschap in de wereld onder woorden zullen brengen", aldus NBC.

De Amerikaanse oud-vicepresident Mike Pence is in Oekraïne. Hij bezoekt drie steden die enige tijd bezet waren en ontmoet als eerste Republikeinse presidentskandidaat de Oekraïense president Volodymyr Zelensky, meldt de Amerikaanse nieuwszender 'NBC'.

Een concrete reden voor de beslissing wordt niet genoemd. Na de opstand van Wagner-baas Jevgeni Prigozjin in Rusland en de geplande verhuis van de huurlingen naar Wit-Rusland, is de bezorgdheid in Litouwen toegenomen. Binnen twee weken vindt in de Litouwse hoofdstad Vilnius de volgende NAVO-top plaats.

Litouwen heeft de controles aan de grenzen met Rusland en Wit-Rusland aangescherpt. De minister van Binnenlandse Zaken Agne Bilotaite heeft de grensbewaking donderdag opdracht gegeven om documenten en visa van inreizende personen uit beide buurlanden strikter te controleren. In een mededeling van het ministerie staat ook dat het land bereid is de grenzen te sluiten als de bedreiging in de regio verandert.

Na het begin van de oorlog in Oekraïne besloot de NAVO het aantal gevechtsgroepen te verdubbelen van vier naar acht en vier nieuwe op te richten in Bulgarije, Roemenië, Hongarije en Slovakije. Die zijn toegevoegd aan de sinds 2017 bestaande gevechtsgroepen in de Baltische staten (Estland, Letland en Litouwen) en Polen.

België levert, afwisselend met Nederland, een aanvulling op de – voornamelijk Franse – eenheden van de gevechtsgroep die in Roemenië wordt ingezet. De missie van een jaar zal worden opgedeeld in drie periodes van vier maanden, om gelijke tred te houden met de rotatie van Franse eenheden.

Het Belgische leger stuurt een detachement van zowat 300 militairen naar Roemenië om er de oostflank van de NAVO te versterken , niet ver van de Oekraïense grens. De militairen zullen er deel uitmaken van een gevechtsgroep onder leiding van Frankrijk die gestationeerd is in Cincu, in het centrum van het land, melden militaire bronnen donderdag.

Polen wil de oostelijke grens met Wit-Rusland nog meer versterken, nu het erop lijkt dat de Wagner-huurlingengroep zich in dat land vestigt. Polen wil er het aantal militairen verhogen en meer "allerlei soorten hindernissen en versterkingen ter bescherming van onze grens in het geval van een aanval" aanbrengen. Dat heeft vicepremier Jaroslaw Kaczynski gezegd, na een speciale vergadering van een regeringscomité voor veiligheid en defensie.

De Russische president Vladimir Poetin bracht gisteren een bezoek aan Dagestan, een deelrepubliek in de Kaukasus. Poetin voelde zich duidelijk in zijn nopjes want hij mengde zich zonder problemen onder het volk en nam zelfs de tijd om selfies te nemen.

Kramatorsk is de grootste stad in de regio Donetsk die nog in handen is van de Oekraïners. Er woonden zowat 150.000 mensen voor de start van de oorlog.

De Oekraïense president Zelensky spreekt over een "terreuraanval". In zijn dagelijkse toespraak van woensdagavond zei hij ook dat ter plaatse iemand is opgepakt die de Russische aanval "coördineerde". Onder de doden zijn er volgens de Oekraïense dienst voor noodsituaties drie kinderen.

Het dodental na de Russische raketaanval van dinsdag op een populair restaurant in Kramatorsk, in het oosten van Oekraïne, is opgelopen tot 12. Er is ook een 60-tal gewonden. Dat heeft de Oekraïense minister van Binnenlandse Zaken Igor Klymenko laten weten.

Volgens het DSCA heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken, dat bevoegd is over de Amerikaanse wapenexport, de verkoop goedgekeurd.

Als de Amerikaanse inlichtingendiensten inderdaad van tevoren op de hoogte waren van de Wagnermuiterij en dit niet doorgaven, betekent dit volgens Scholz dat de informatiestroom tussen NAVO-bondgenoten opnieuw moet worden bekeken. "Dat is iets wat we samen moeten bespreken", zei hij. "Inclusief hoe het zit met dingen waarover nu wordt gespeculeerd."

Eerder deze week meldden Amerikaanse media, waaronder 'The Washington Post', dat Amerikaanse inlichtingendiensten al medio juni wisten dat Wagnerbaas Jevgeni Prigozjin een gewapende actie plande tegen de militaire leiding in Moskou. Het Kremlin noemde die berichtgeving, die gebaseerd was op anonieme Amerikaanse regeringsbronnen, "speculatie".

De tweedaagse top is de derde keer in zes weken dat de leiders elkaar ontmoeten. Over twee weken is het weer prijs. Zo'n ritme is zeldzaam, zegt een hoge diplomaat, maar de tijd vraagt er nu eenmaal om. En het hindert volgens hem niet, integendeel: daardoor vinden ze elkaar makkelijker en kunnen er veel besluiten vallen.

De EU pleit al langer voor een speciaal tribunaal dat de verantwoordelijken voor de Russische oorlog tegen Oekraïne moet berechten. Maar daar zit nog geen schot in. Ook het aanspreken van bevroren Russische tegoeden voor de wederopbouw van Oekraïne komt nog niet van de grond. Er wordt gedacht over een speciale belasting voor de beheerders van die tegoeden, maar daarbij zou de EU het liefst samen optrekken met andere landen.

De leiders bespreken ook opnieuw ook de acute noden van Oekraïne en hoe zij daarbij kunnen helpen. Maar ze kijken ook vooruit, en denken volgens diplomaten voorzichtig na over veiligheidsgaranties voor het land zolang het nog niet veilig tot de NAVO of de EU is toegetreden. Ondertussen proberen ze te doorgronden wat de muiterij in Rusland van afgelopen weekend te betekenen heeft, zeggen ingewijden. Dat is "nu eenmaal de olifant in de kamer".

De aandacht van de EU-leiders op hun zomertop in Brussel gaat opnieuw vooral uit naar de oorlog in Oekraïne en naar hun moeilijkheden met migratie. De staatshoofden ontkomen er volgens hoge diplomaten niet aan om zich te beraden over de muiterij van de Russische huurlingenleider Jevgeni Prigozjin, ook al roepen ze om het hardst dat dat een binnenlandse aangelegenheid is.

In oktober vorig jaar kreeg Soerovikin de leiding over de militaire campagne in Oekraïne, maar eerder dit jaar kreeg hij een plaatsvervangende rol na het beperkte succes van Rusland bij de invasie.

Soerovikin, door de Russische media ook wel 'generaal Armageddon' vanwege zijn vermeende meedogenloosheid, is een oorlogsveteraan die gevochten heeft in Tsjetsjenië en Syrië en is onderscheiden door de Russische president Poetin.

'The New York Times' meldde dinsdag al dat Soerovikin wist dat Prigozjin een opstand aan het plannen was.

Soerovikin stond volgens anonieme Amerikaanse functionarissen sympathiek tegenover de opstand afgelopen weekend van Jevgeni Prigozjin en zijn huurlingenleger Wagner, hoewel het onduidelijk is of hij deze actief steunde. Dat meldt persbureau Reuters. Westerse inlichtingendiensten weten volgens de anonieme functionarissen niet zeker of Soerovikin de opstand op enige wijze geholpen zou hebben.

De Russische topgeneraal Sergej Soerovikin, de plaatsvervangend commandant van Russische militaire operaties in Oekraïne, is gearresteerd. Dat schrijft ‘The Moscow Times’ op basis van twee bronnen dicht bij het ministerie van Defensie.

Biden: Poetin is een "paria" die de oorlog "duidelijk aan het verliezen is"

De Russische president Vladimir Poetin is een "paria" die de oorlog in Oekraïne "duidelijk aan het verliezen" is. Maar het is nog te vroeg om te zeggen of de positie van Poetin ook verzwakt is door de stopgezette opstand van de Wagner-militie. Dat heeft de Amerikaanse president Joe Biden woensdag verklaard.

De Amerikaanse president kreeg woensdag van verslaggevers in het Witte Huis de vraag of Poetin verzwakt uit de Wagner-opstand is gekomen. "Dat is moeilijk te zeggen, maar hij is duidelijk de oorlog aan het verliezen", luidt het antwoord van Biden. De president ging verderop in zijn antwoord overigens de mist in, door te verwijzen naar "de oorlog in Irak".

De Russische president is nu "een paria over de hele planeet", klinkt het voorts. Het zijn niet enkele de NAVO- en EU-landen die hem zo bekijken, aldus Biden.

Het Witte Huis blijft tot nu toe erg voorzichtig met uitlatingen over de mislukte muiterij van Wagner-baas Jevgeni Prigozjin afgelopen weekend. "We hebben niets te maken met deze gebeurtenissen", had de Amerikaanse president maandag nog verklaard. "Het was een intern probleem in Rusland."