Russische tank staat zwaar toegetakeld op mijnenveld, maar dan komt er een andere aandraven

Op twee na hoogste veilingop­brengst ooit voor Sotheby’s: ruim 387 miljoen euro voor onder meer Picasso en Monet

Een veiling van laat negentiende en vroeg twintigste-eeuwse kunst in New York heeft dinsdagavond 408,5 miljoen dollar (387,7 miljoen euro) opgebracht. Voor veilinghuis Sotheby's was het de op twee na hoogste veilingopbrengst ooit, meldt het veilinghuis.

