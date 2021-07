Russische supermarkt trekt advertentie waarin lesbisch koppel figureert terug en biedt excuses aan

Twee vrouwen doodgevro­ren op grote hoogte in Italiaans-Zwitserse Alpen

4 juli In de Alpen zijn twee vrouwen doodgevroren op een hoogte van meer dan 4.000 meter aan de Italiaans-Zwitserse grens. Dat melden reddingswerkers uit de kleine regio Valle d'Aosta in het noordwesten van Italië. Een man die bij de twee vrouwen was, is zaterdagavond laat naar een Zwitsers ziekenhuis gevlogen. Hij was onderkoeld en had bevriezingsverschijnselen.