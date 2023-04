Russische straaljager schoot bijna Brits spionagetoestel neer: enkel door technisch mankement catastrofe vermeden

“Poetin gaf persoonlij­ke goedkeu­ring voor arrestatie van Amerikaan­se journalist Gershko­vich”

De Russische president Vladimir Poetin heeft naar verluidt persoonlijke goedkeuring gegeven voor de arrestatie van Evan Gershkovich (31). Dat beweert het persagentschap Bloomberg. De Amerikaanse journalist werd op 29 maart opgepakt in de Russische stad Jekaterinenburg op verdenking van spionage. Hij wordt nu vastgehouden in de beruchte Lefortovo-gevangenis in Moskou, waar hij 23 uur per dag in een isoleercel moet zitten.