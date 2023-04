Russische steden gelasten 9 meiparades af: “Al het militair materiaal is aan het front”

Rusland viert op 9 mei weer de Dag van de Overwinning, maar de gouverneurs van twee grote regio's hebben al laten weten dat de parade in hun belangrijkste steden dit jaar niet zal doorgaan. Officieel om “veiligheidsredenen”, maar volgens experts zou er gewoon niet voldoende militair materieel voor handen zijn. Alles bevindt zich aan het front of is nodig in grotere steden.

De Dag van de Overwinning is een heel belangrijke nationale feestdag in Rusland. Dan wordt de overwinning van de Sovjet-Unie op nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog herdacht. Traditioneel worden overal grote 9 meiparades gehouden, waarmee Rusland haar militaire spierballen laat rollen.

Vorig jaar - de eerste 9 mei na de inval van Rusland in Oekraïne - hielden experts hun hart vast, maar de Russische president Vladimir Poetin deed geen grote aankondigingen over het verdere verloop van de oorlog. Er denderde wel een grote militaire parade over het Rode Plein, waaraan 11.000 militairen deelnamen.

Front

Er werden onder meer wapens, tanks en luchtafweersystemen getoond, maar opvallend minder dan de vorige jaren. Volgens experts bevond een groot deel van het militaire materieel zich immers aan het front in Oekraïne. En het lijkt erop dat dit de 9 meiparades ook dit jaar parten zal spelen.

Volledig scherm © AFP

De gouverneurs van twee regio's die grenzen aan Oekraïne hebben volgens Russische nieuwskanalen al aangekondigd dat de militaire parades op 9 mei geannuleerd worden. Het gaat om Koersk en Belgorod.

De officiële uitleg in Belgorod is dat ze “de vijand” niet willen “uitdagen” door soldaten en materiaal op één plek te concentreren. “Ik kan je vertellen dat er geen parade zal zijn om de vijand niet te provoceren met een groot aantal voertuigen en soldaten in het centrum van Belgorod”, aldus gouverneur Vyacheslav Gladkov.

Volledig scherm © AFP

Gouverneur Roman Starovoyt van Koersk geeft “veiligheidsredenen” aan als motivatie voor de beslissing. Volgens hem is dat ingegeven door de positie van het operationele hoofdkwartier van de regio, dat vorige week nog besloot om de antiterrorismemaatregelen te versterken.

Vorig jaar waren er in beide regio’s wel militaire parades. In Koersk waren daarop 1.000 militairen aanwezig.

Experts denken echter dat er iets anders speelt: “Elke Russische tank is nodig aan het front en de resterende paradevoertuigen zijn nodig in de grotere steden", is de uitleg.