Russische stafchef praat met Amerikaanse ambtgenoot over ‘vuile bom’

Jongetje (2) overleden nadat motorcou­reur bij sprong naast baan terecht­komt in Nederland: “We zijn enorm aangesla­gen”

Een 2-jarig jongetje is overleden na een ongeluk op het motorcrossterrein in Marum, in de Nederlandse provincie Groningen. De jongen raakte ernstig gewond toen een motorcoureur de controle over het stuur verloor, naast de baan belandde en zo op de jongen en zijn vader terechtkwam. Het overlijden heeft grote impact. “We zijn enorm aangeslagen.”

23 oktober