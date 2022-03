Russische staatstelevisie zendt nu alles uit met vertraging van 30 tot 60 seconden na protestactie Marina Ovsyannikova

OVERZICHT. Presidenti­eel adviseur Oekraïne: “Oorlog kan in mei voorbij zijn”

Volgens de Oekraïense presidentiële adviseur Oleksij Arestovitsj kan de oorlog met Rusland uiterlijk in mei voorbij zijn. Vandaag worden de vredesonderhandelingen tussen delegaties uit Oekraïne en Rusland voortgezet. De Oekraïense president Zelensky bedankte in zijn nachtelijke toespraak alle Russen die desinformatie bestrijden en in het bijzonder de vrouw die gisteravond een Russische nieuwsuitzending verstoorde met een anti-oorlogspamflet. De EU-lidstaten zijn het gisteravond eens geraakt over een vierde pakket sancties tegen Rusland en VN-secretaris-generaal Antonio Guterres sluit de mogelijkheid van een kernoorlog niet langer uit.

15 maart