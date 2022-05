Russische staatstelevisie toont in hoeveel seconden nucleaire bom Europese hoofdsteden bereikt: “Pure retoriek om Westen af te schrikken”

Berlijn: 106 seconden, Parijs: 200 seconden, Londen: 202 seconden. De Russische staatszender Rossiya 1 heeft getoond hoe snel Vladimir Poetin een nucleaire aanval kan uitvoeren op drie Europese hoofdsteden. Daarbij werd de vliegtijd getoond van een Sarmat-raket vanuit Kaliningrad, een Russische enclave tussen Polen en Litouwen. “Dit is pure retoriek”, zegt oud-kolonel en militair expert Roger Housen. “De bedoeling is om het Westen af te schrikken en af te dreigen.”

De simulatie werd getoond in ‘60 Minutes’, Ruslands meest bekeken politieke talkshow. Presentatrice Olga Skabeïeva verdedigde er donderdag de ‘speciale militaire operatie’. Eén van haar gasten was het Russische parlementslid Aleksey Zhuravlyov, die voorzitter is van de extremistische pro-Poetinpartij Rodina. Hij sprak enthousiast over de mogelijkheid om Sarmat-raketten vanuit Kaliningrad in te zetten tegen Europa.

Op het scherm was ondertussen een infographic te zien met een pijl vanuit Kaliningrad naar Berlijn, London en Parijs, met hoelang het zou duren vooraleer zo’n raket ter plaatse is. “Berlijn: 106 seconden, Parijs: 200 seconden, Londen: 202 seconden”, klonk het.

“Kijk naar deze foto, tel de seconden... Hallo, ze is er al”, zegt Zhuravlyov zichtbaar opgewonden bij het beeld. “Eén Sarmat-raket en het is geregeld... Er is geen Verenigd Koninkrijk meer.” Medepresentator Evgeny Popov wees hem er wel op dat het Verenigd Koninkrijk ook over nucleaire wapens beschikt, en dat niemand zo’n kernoorlog zou overleven. “We kunnen dan met een propere lei beginnen”, reageerde Zhuravlyov.

Geloofwaardig?

“Alles wat in dat programma gezegd wordt, is louter retoriek, bedoeld om het Westen af te dreigen”, zegt oud-kolonel Roger Housen aan onze redactie. “Er is in het Kremlin geen sprake van het gebruiken van kernwapens.”

Volgens Housen is deze televisieshow een “pure retorische reactie” op wat de Amerikaanse Buitenlandminister Antony Blinken en de minister van Defensie Lloyd Austin verklaarden bij hun bezoek aan Kiev. Daar zeiden ze dat ze willen dat Rusland de oorlog verliest en daarna zo verzwakt is, dat het geen ander landen meer kan bedreigen.

“Het is pure bangmakerij om de Westerse publieke opinie naar hun hand te zetten. Ze willen dat we bang worden en onze beleidsmakers aanzetten om de Russen zogezegd niet te veel pijn te doen of het conflict niet te laten escaleren. Eigenlijk willen ze gewoon dat de Westerse media hierover praat, dan is hun doel bereikt”, zegt Housen.

“De doctrine in het Kremlin is nog steeds hetzelfde: kernwapens worden enkel gebruikt wanneer Rusland zelf aangevallen wordt door een externe agressor of wanneer het overleven van het regime in Moskou rechtstreeks bedreigd wordt”, zegt Housen. “En dat is nu beiden niet het geval.”

Bovendien is het niet Poetin alleen die ervoor zou kunnen kiezen om kernbommen te lanceren, zegt Housen. “Er zijn aan het Kremlin meerdere filters, meerdere personen die ermee akkoord zouden moeten gaan. Dan moet het echt al heel ernstig zijn. De situatie zou dan volledig moeten kantelen en dat zal volgens mij niet gebeuren.”

Het regime wil volgens Housen ook duidelijk maken aan de bevolking dat dit niet enkel een zogenaamde ‘speciale militaire operatie is’, maar dat het conflict in Oekraïne uitgegroeid is tot een existentieel conflict tussen Rusland en het Westen. “Ze willen uitleggen aan de bevolking dat ze in Oekraïne nog niet zoveel hebben kunnen bereiken omdat heel de NAVO meedoet in het conflict en niet enkel tegen een paar zogezegde Oekraïense nazi’s.”

Sarmat-raket

Rusland beschikt inderdaad over intercontinentale ballistische raketten van het type Sarmat en Avant-Garde, zoals ze in de televisie-uitzending verklaren. “Dat zijn hypersonische raketten. Ze vliegen aan MAG-7 of 8, dat is drie kilometer op één seconde. Die raketten zijn inderdaad in Kaliningrad gevestigd. De Russen zeggen zelf dat die raketten Europese hoofdsteden kunnen bereiken in enkele seconden of minuten, maar is pure fictie. Het is een bewering die nog nooit getest is. Ze hebben wel al lanceringen gedaan, en die waren succesvol, maar aan die raketten waren geen kernwapens vastgemaakt. De omstandigheden waren dus perfect”, verklaart Housen.

De nieuwe intercontinentale ballistische raket Sarmat — ook bekend als ‘Satan 2' — die tien of meer nucleaire kernkoppen kan dragen, werd volgens Rusland recent wel met succes getest. Op 20 april verspreidde het Russische ministerie van Defensie daar onderstaande videobeelden van.

De Franse krant ‘Le Figaro’ schrijft dat Dmitri Rogozin, directeur-generaal van het Russische ruimtevaartprogramma en trouwe bondgenoot van president Vladimir Poetin, eerder aangaf dat Rusland vanaf dit najaar zou beschikken over Sarmat-raketten, die vooral als afschrikmiddel moeten dienen.

Poetin zelf zegt dat deze raket “stof tot nadenken” moet geven aan iedereen die Rusland bedreigt. “Ze is tactisch en technisch de beste en is in staat om alle moderne raketafweersystemen te overwinnen”, zei hij volgens staatspersbureau Interfax.

De Russische buitenlandminister Sergej Lavrov wees er een week geleden nog op dat er een “reëel gevaar” is op een derde wereldoorlog. Enkele dagen later leek hij die stevige woorden wel af te zwakken en benadrukte hij dat Rusland niet in oorlog met de NAVO is.

