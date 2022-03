Russische staatstelevisie toont de ene talkshow na de andere, maar het woord ‘oorlog’ is verboden: “Mensen lijken nerveus om van script af te wijken”

Sinds de nieuwe mediawet van president Poetin hebben een aantal onafhankelijke mediakanalen de handdoek in de ring gegooid, en ook sociale media als Facebook en Twitter zijn sinds het begin van de Russische invasie geblokkeerd in het land. Het gevolg is dat Russen enkel te zien krijgen wat de officiële staatsmedia vertellen over de “militaire operatie”. Een journaliste van het Amerikaanse magazine ‘ The Atlantic ’ keek een week lang mee, en beschrijft een eindeloze optocht van Poetingezinde gasten in talkshows.

Lees al het nieuws over de oorlog in Oekraïne in dit dossier.



De Russische president Vladimir Poetin ondertekende vorige week vrijdag een wet die zware gevangenisstraffen invoert voor de publicatie van “leugenachtige informatie” over het leger. Over de invasie in Oekraïne geldt voor de media een verbod van de Russische autoriteiten om andere informatie te gebruiken dan de officiële verklaringen. De straffen kunnen oplopen tot vijftien jaar cel en zullen worden gegeven voor het verspreiden van “leugenachtige informatie” die “zware gevolgen” heeft voor de Russische strijdkrachten. Ze zijn van toepassing op de bevolking in het algemeen, niet alleen op journalisten.

Russische staatszenders rechtvaardigen de oorlog door Oekraïne de schuld te geven en blijven het “een speciale bevrijdingsoperatie” noemen. Elk Russisch nieuwsmedium dat de woorden “oorlog”, “invasie” of “aanval” gebruikt, wordt door de nationale mediaregulator meteen geblokkeerd voor het “opzettelijk” verspreiden van “valse informatie over de acties van het Russische leger” in Oekraïne. Het gevolg is dat Oekraïners met familieleden in Rusland hun geliefden maar niet overtuigd krijgen van de gruwel waarmee ze te maken hebben. “Het maakte me echt bang toen mijn moeder precies de Russische staatstelevisie citeerde. Ze hersenspoelen gewoon mensen. En mensen vertrouwen hen”, getuigde de 25-jarige Oleksandra, die in Charkov woont.

“Op Russische TV-sets zijn mensen, muren en vloeren gedecoreerd met dezelfde Z-markering die de Russische troepen op hun tanks hebben geverfd”, beschrijft Olga Khazan. De journaliste van Atlantic keek een week lang naar de Russische staatstelevisie, en zag hoe de meest extreme informatie vooral in de vele talkshows wordt gedeeld. “Ik hoorde verwijzingen naar hoe delen van Oekraïne worden ‘schoongemaakt’ en ‘tot orde gebracht’, en hoe Oekraïners ‘de waarheid zullen begrijpen eens hun land is bevrijd’", beschrijft ze. De televisie toont de ene na de andere talkshow, en de gasten zijn het altijd eens met elkaar en herhalen de officiële standpunten van het Kremlin.

“Nerveus om van het script af te wijken”

Op 1 maart keek Khazan naar ‘Perviy Kanal’, de meest invloedrijke staatszender in het land. Ze zag er een reportage waarin een Oekraïense vrouw tegen Russische reporters zegt: “We hebben jaren op jullie gewacht”. Vervolgens werden beelden getoond van Oekraïense soldaten die de wapens zouden neergelegd hebben. Russische soldaten gaven hen sigaretten en eten, en lieten hen naar hun moeders bellen. De beelden tonen opvallende gelijkenissen met de virale video van gevangengenomen Russische soldaten, die thee kregen van enkele Oekraïners. “Het is onmogelijk om na te gaan of de Russische beelden waarheidsgetrouw waren. Het is mogelijk dat ze de virale video gewoon hebben nagemaakt", denkt de journaliste.

“Mensen lijken nerveus om van het script af te wijken”, merkt ook Ruslandexpert Cynthia Hooper op. “Hoewel ‘Perviy Kanal’ vroeger een degelijke job was voor een Russische journalist, houdt het nu niets meer in dan verregaande medeplichtigheid bij het produceren van verhalen die zijn ontworpen om het Poetinregime te versterken, de haat van het volk tegen vermeende vijanden aan te wakkeren en het ondersteunen van een crimineel en destructief regeringsbeleid”, zo citeert ‘The Atlantic’ haar.