Russische staatstelevisie stelt Krim voor als ideale vakantiebestemming ondanks oorlog: “Iedereen is blij en alles is in orde”

Volgens een Russische correspondente lijdt de toeristische sector op de Krim niet onder de invasie van Oekraïne. “De toeristen blijven komen”, vertelt ze. “Voor sommigen is het een heel nieuw avontuur. Ze dachten immers dat ze over de brug zouden kunnen rijden, maar moeten nu met de ferry over zee komen. Ze kunnen foto’s nemen en van het uitzicht genieten. Er zwemmen veel dolfijnen in de Straat van Kertsj. Iedereen is blij en alles is in orde.”