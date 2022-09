Russische staatstelevisie bindt in na Oekraïense successen op slagveld: "Zijn er fouten gemaakt? Ja, waarschijnlijk wel”

Volgens de Amerikaanse nieuwssite ‘The Daily Beast’ lijkt het erop dat de staatstelevisie het publiek aan het voorbereiden is op nieuws over mogelijke verliezen in Oekraïne. Volgens bronnen in Oekraïne slaagden de thuistroepen er gisteren in om de strategisch belangrijke stad Balakliia te heroveren en 700 vierkante kilometer terrein in het oosten en het zuiden van het land.

Opeens wordt de tegenstander door de experten op de Russische TV omschreven als schrikwekkende “horde”. “We wensen onze strijders moed toe. Ze doen heel belangrijk werk. Ze bieden weerstand aan een enorme horde die in het Westen is opgeleid”, zei presentator Evgeny Popov tijdens ‘60 Minuten’ woensdag.

Amerikanen

Volgens de gepensioneerde Russische luitenant-generaal Evgeny Buzhinsky krijgt het Oekraïense leger de hulp van ontelbare Amerikanen. “Ik denk dat er duizenden Amerikaanse adviseurs en specialisten ter plaatse zijn in Oekraïne. Ze zijn waarschijnlijk aanwezig in elke eenheid.”

Ook de bekende presentator Vladimir Solovyov zei woensdag tijdens zijn wekelijkse radioshow dat hij zich “zorgen” maakte. “Natuurlijk willen we dat onze jongens de anderen verpletteren en alleen maar vooruitgaan, maar zo werkt het leven niet”, vertelde hij, een groot verschil met zijn normale retoriek.

In zijn televisieshow diezelfde avond probeerde hij zijn bezorgdheid opnieuw te minimaliseren, maar daar ging Russisch militair en parlementslid Andrey Gurulyov niet in mee. “Ik geloof dat we te maken hebben met een moeilijke situatie op één van onze fronten. Oekraïners hebben hun aanvalstroepen daar geconcentreerd en zijn beginnen op te rukken. We hebben tijd nodig om alles weer op orde te krijgen. De situatie is niet gemakkelijk. Zijn er fouten gemaakt? Ja, waarschijnlijk wel. Je kunt fouten in het leven of in een oorlog niet vermijden.”

Paniek

Opmerkelijk: in verscheidene shows werd verwezen naar onrust op sociale media in Rusland. “De paniek wordt niet door Oekraïne of het Westen opgestookt, maar door onze eigen sociale mediakanalen”, aldus Russisch militair expert Mikhail Onufrienko. “Los daarvan is dit objectief gezien de meest succesvolle opmars van de rebellen sinds 24 februari. We hebben duidelijk niet genoeg troepen om ze in bedwang te houden.”

