Russische staats-tv bespreekt of Biden niet vermoord moest worden: “Maar na hem komt Kamala Harris, zij kent totaal geen limieten”

Wit-Rus­land voert nu ook doodstraf in voor “hoogver­raad”

Ambtenaren en militairen die in Wit-Rusland “hoogverraad” plegen, riskeren vanaf nu de doodstraf. Dat heeft het parlement in Minsk vandaag besloten. Wit-Rusland, dat door de dictator Aleksandr Loekasjenko wordt geregeerd, is het laatste land in Europa waar de doodstraf nog wordt uitgevoerd.