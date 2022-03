Russische spionne in VS kon op tijd vluchten. En da's maar goed ook

De Verenigde Staten zitten met een nieuwe spionage-affaire. Daar wordt een Russisch-Amerikaanse die decennialang in New York heeft gewoond, ervan beticht een “illegaal agent” van Moskou te zijn. Volgens de aanklacht correspondeerde Elena Branson (61) zelfs met Vladimir Poetin himself. Dat ze niet is opgesloten, heeft de vrouw alleen te danken aan het feit dat ze tijdig de benen kon nemen — wat in de huidige omstandigheden misschien nog wel het best is voor iedereen.