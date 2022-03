Russische soldaten zouden met tank over eigen kolonel gereden zijn nadat ze zware verliezen geleden hadden

Vrees voor recordaan­tal stemweige­raars in Franse verkiezin­gen en dat kan slecht nieuws zijn voor Macron

Nu de oorlog in Oekraïne het leeuwendeel van de aandacht van de Franse president Emmanuel Macron opeist, vrezen sommigen in zijn campagneteam dat er op binnenlands vlak te weinig gebeurt om de kiezers aan te moedigen om volgende maand naar de stembus te trekken. Macron ligt voorop in de peilingen, maar als er onvoldoende kiezers komen opdagen, kan dat wel eens slecht voor hem uitdraaien.

25 maart