Russische soldaten vernielden Oekraïense school, maar lieten ook anti-oorlogsboodschappen achter: “Oekraïners en Russen zijn één volk, we willen vrede”

Toen de Oekraïense strijdkrachten begin maart Katyuzhanka, een dorpje ten noorden van Kiev, heroverden, troffen ze de lokale school helemaal vernield aan. Het meeste schoolmateriaal was gestolen en alles wat de Russen niet hadden meegenomen, hadden ze kapotgemaakt. De speelplaats was omgebouwd tot een geïmproviseerde begraafplaats en in het voetbalveld bevonden zich diepe loopgraven. In de klaslokalen stonden dan weer boodschappen op de krijtborden geschreven, ondertekend door “de Russen”. “Leef in vrede, zorg voor jezelf” en “Oekraïners en Russen zijn één volk”, stond er onder meer te lezen.

De Russische militairen lieten verschillende berichten achter voor de leerlingen, zo meldt de Amerikaanse nieuwszender ‘CNN’. Een eerste boodschap ging als volgt: “Kinderen, sorry voor de rommel. We hebben geprobeerd om de school te redden, maar er waren raketaanvallen. Leef in vrede, draag zorg voor jezelf en maak niet dezelfde fouten die de oudere generatie heeft gemaakt. Oekraïners en Russen zijn één volk!!! Vrede zij met jullie, broers en zussen!”

De boodschappen waren geschreven in het Russisch en niet in het Oekraïens, de taal waarin de leerlingen van de school onderwezen werden. “We willen vrede in de hele wereld”, luidde een andere boodschap. Wees eerlijk met elkaar, help mensen die het nodig hebben. We hopen dat we weer vrienden zullen worden! Word dokter, ingenieur, leraar – zij die vrede brengen!”, luidde het voorts.

“Barbaarsheid en hypocrisie”

De vredesboodschappen van de Russische soldaten vielen echter niet bij iedereen in goede aarde. Zo vertelde de schooldirecteur Mikola Mikitchik aan ‘CNN’ dat hij “gedegouteerd” was toen hij de berichten las. “Ze schrijven dat ‘Russen en Oekraïners broers zijn’, maar hebben tegelijkertijd de school beroofd. Ze hebben de computers vernield, ze hebben de harde schijven verwijderd, hebben laptops en printers gestolen. Ze hebben nog amper iets overgelaten voor ons! Het is een vorm van barbaarsheid en hypocrisie!”, aldus de man.

Mikitchik zei daarnaast dat hij drie antitankmijnen, meerdere verdovingsgranaten en machinegeweermagazijnen met kogels op het schoolterrein had gevonden. De keuken van de school, die recent nog gerenoveerd was en die voor de oorlog gebruikt werd om dagelijks meer dan 500 kinderen eten te geven, was ook volledig verwoest.

De directeur schat dat er voor meer dan 5 miljoen Oekraïense hryvnia (ongeveer 158.000 euro) aan schade is en denkt niet dat de leerlingen snel naar school kunnen terugkeren.

“Poetin is jullie president”

Volgens het Oekraïense ministerie van Defensie hadden de Russen op 3 maart, het moment waarop de school vernield zou zijn, de controle over Katyuzhanka. Het dorp is erg klein, maar is van strategisch belang omdat het gelegen is op een van de hoofdwegen die naar Kiev leiden. Satellietbeelden van begin maart tonen bovendien een Russisch militair konvooi van maar liefst 64 kilometer lang in het gebied rond Katyuzhanka.

Het is niet de eerste keer dat de Russen boodschappen achterlaten in vernielde scholen. In Novyi Bykiv, een dorp in de regio Tsjernihiv, ten oosten van Kiev, vond de directrice van een lokale school ook een aantal berichten op krijtborden. De boodschappen riepen op tot vrede en “vriendschap tussen Oekraïners en Russen”. In een grammaticaschool in Zdvyzhivka, een dorp ten noordwesten van Kiev, stond dan weer een strenger bericht op een van de borden. “Poetin is jullie president. Kinderen, studeer ijverig. Rusland heeft opgeleide burgers nodig.”

