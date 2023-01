Russische soldaten smeken om hulp in overstroomde en bevroren loopgraven: “Onze eenheid zal hier sterven nog voor ze de vijand heeft ontmoet”

Voor sommige eenheden aan het Oekraïense front is de situatie tijdens de winterse omstandigheden ronduit problematisch. Russische soldaten klagen in een video over bevroren loopgraven, gebrekkige bevoorrading en chantage van hun bevelhebbers. “Het is min 20 graden, onze mannen zullen simpelweg bevriezen en ziek worden - wie gaat er dan nog vechten?”

Het gaat om Russische soldaten van het 392ste regiment die in een filmpje aandacht vragen voor hun penibele omstandigheden. “Het is 10 januari 2023. Ziehier onze fantastische posities. Volgens onze bevelhebbers zijn deze posities wel degelijk klaar”, klinkt het schamper.

De video, die op Twitter werd gedeeld door de de beheerder van de site ‘War Translated’, laat zien hoe de loopgraven volgelopen zijn met water - dat inmiddels helemaal bevroren is. En dat hoeft niet te verwonderen want het is “twintig graden onder nul”.

“Hier moeten wij dus leven, in ijskuilen. Tegelijkertijd worden we gechanteerd door onze leiding. Ze wilden ons niet bevoorraden of medische assistentie verlenen vooraleer we naar deze posities waren verhuisd”, luidt het.

KIJK. Russische soldaten zijn wanhopig: “Wij zullen simpelweg bevriezen”

Bevriezen

“Onze oproep moet bekeken worden door het militaire gerecht, de FSB (geheime dienst) en Poetin persoonlijk. Wij zijn ervan overtuigd dat deze acties het vermogen om te vechten van ons leger ondermijnen”, zeggen de soldaten. “Het is min 20 graden, onze mannen zullen simpelweg bevriezen en ziek worden - wie gaat er dan nog vechten?”

“Onze bevelhebbers zeggen dat ze geen fondsen meer hebben, en ze zijn niet beschaamd om te vertellen dat al het geld is gestolen. En nu vragen ze ons om hier te komen”, leggen de misnoegde Russen uit.

Volledig scherm “Hier moeten wij dus leven, in ijskuilen. Tegelijkertijd worden we gechanteerd door onze leiding”, zeggen de wanhopige soldaten. © Twitter

“Voor alle duidelijkheid: in een ander bosrijk gebied hadden we alles zelf zitten voor te bereiden. We hebben alles met onze eigen centen gekocht zoals vuurtjes en schuppen. Er was niets voorzien. We hebben alles zelf uitgegraven”, verklaren ze. “Maar hier worden we continu geconfronteerd met overstromingen en gebrekkige bevoorrading. Maak dit alsjeblieft publiek. Deel deze informatie”, smeken ze.

“Onze eenheid zal hier gewoonweg sterven nog voor ze de vijand heeft ontmoet.”

