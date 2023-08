Russische soldaten “massaal vergiftigd” in bezette stad Marioepol: het verzet zou cyanide en pesticiden in hun eten hebben verstopt

Polen waarschuwt dat steun aan Kiev moeilijker kan worden als onenigheden tussen beide landen blijven duren

Volgens Fogiel is de goede relatie met Oekraïne niet fundamenteel verstoord. Hij erkent wel dat er al een tijd "lichte wrevel" is. "We zullen Oekraïne helpen omdat dat in ons belang is", verklaarde hij. "Maar tegelijkertijd kunnen we niet toestaan dat Polen buitensporige lasten draagt vanwege wat er is gebeurd. We verwachten dat onze Oekraïense partners dat begrijpen." De Poolse regering zal altijd achter Oekraïne staan, in tegenstelling tot de regering in Hongarije bijvoorbeeld, zei hij nog.