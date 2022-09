Russische soldaten getuigen over hoe ze “gedumpt” werden aan Oekraïens front: “Dit stomme leger doet helemaal niets”

Historisch: deze Italiaanse beroemd­heid is de eerste Europese vrouw die het ISS leidt

De Italiaanse astronaute Samantha Cristoforetti (45) is vanaf vandaag commandant van het ISS. Ze is de eerste Europese vrouw die het internationale ruimtestation leidt. De Italiaanse treedt in de voetsporen van vier eerdere Europese gezagvoerders, van wie Frank De Winne de eerste was. De Belg was ook de eerste niet-Rus of niet-Amerikaan die het voor het zeggen had in de spacemeccano.

28 september