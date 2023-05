Russische soldaten beschrijven horror aan front: “Als water zout smaakt, drijft er een lijk in rond”

Er zijn nieuwe getuigenissen opgedoken van gemobiliseerde Russische soldaten over de gruwel aan het front in Oekraïne. De mannen omschrijven onder meer hoe ze zonder aangepaste wapens moeten vechten tussen stapels ontbindende lichamen van strijdmakkers. Eten en drinken zijn schaars en er wordt geplunderd. “Als water zout smaakt, drijft er een lijk in rond.”

Het is het onafhankelijke Russische magazine ‘People of Baikal’ die de verhalen verzamelde. Ze komen uit de mond van de weinige soldaten die het konden navertellen of van familieleden van hen. Eén ding hebben ze gemeen: ze zijn ontluisterend.

De gemobiliseerde militairen lieten zich enkele maanden geleden al eens horen met videoboodschappen van aan het front. Daarin vertelden ze dat ze afgeslacht werden en smeekten ze president Poetin om hulp. De nieuwe getuigenissen komen van soldaten uit de regio van Moskou die gelegerd waren in Avdijivka, een stadje vlakbij Bachmoet. Velen van hen stierven bij de ontelbare pogingen om Oekraïense posities in te nemen.

KIJK. Gemobiliseerde Russen smeken Poetin in video om hulp

De soldaten maakten deel uit van de lichting gemobiliseerden die in september 2022 opgeroepen werd. Na een opleiding van drie maand tot artillerist werden ze naar de zelfverklaarde volksrepubliek Donetsk gestuurd in het oosten van Oekraïne. Daar wachtten ze twee maanden op hun wapens, maar die kwamen nooit aan. Ze kregen geen eten en drinken, maar moesten alles zelf kopen. Het was een voorsmaakje van wat nog zou komen.

Begin maart kregen ze plots te horen dat ze gevechtservaring zouden opdoen bij de pro-Russische milities van Donetsk. Het zou maar een maand duren en ze zouden niet naar het front gaan, zo klonk het.

Dwang

Ze werden onderverdeeld in eenheden van een vijftigtal manschappen, waarin ook gedetineerden zaten die onder dwang ingelijfd waren. “De helft kon vechten, de andere helft was ongeschikt", aldus de vrouw van één van de gemobiliseerde mannen. In de nacht van 9 op 10 maart kregen ze voedsel en water voor drie dagen en werden ze op weg gestuurd. Tóch naar het front, zo bleek later. Daar kregen ze de opdracht om een stuk grond te veroveren op de Oekraïners. Het draaide uit op een zinloos bloedbad.

Volledig scherm © AFP

“Het was onmogelijk om ook maar iets in te nemen", aldus een andere echtgenote. “Onze mannen hadden machinegeweren, de tegenstanders artillerie. Wat kan je met een machinegeweer tegen een tank?”

De Russen boekten geen vooruitgang en bleven uiteindelijk twaalf dagen aan het front. “Ze zaten in een geul en vuurden niet één schot af. Wie het waagde zijn arm uit te steken, was hem meteen kwijt. Het overkwam een man uit Dmitrov. Een ander werd geraakt door een tank. Zijn hoofd vloog eraf. Er was niets meer van hem over.”

Volledig scherm © ANP / EPA

Na drie dagen was het eten en drinken op en moesten de soldaten op strooptocht om in leven te blijven. Ze roofden kelders leeg van verlaten huizen en dronken water uit een bron waarin twee lijken dreven. Veel keuze was er niet. “We hadden het al snel door: als water zout smaakt, drijft er een lijk in rond", klinkt het.

Evacueren

Vragen om gewonden te evacueren, bleven onbeantwoord. De lijken stapelden zich op. “Als je ‘s nachts van positie veranderde en ergens anders dekking zocht, stootte je gegarandeerd op een lijk. Vaak was het al zwart. Ze lagen overal. De gedetineerden verzamelden ze, deden hun kleren uit en haalden alles uit hun zakken.”

Het duurde vaak maanden eer de lichamen ven de gesneuvelde soldaten geborgen werden. Een van de soldaten vertelt dat de mannen die in november stierven, pas in maart opgehaald werden. “Ze werden in een zak gedaan en met wagens weggevoerd. We vochten letterlijk tussen de lijken. Als het mogelijk was, legden we ze in een bos en verborgen we ze, zodat ratten en honden ze niet zouden opeten.”

Volledig scherm © AFP

Een van de echtgenotes geeft toe dat er ook geplunderd werd. De gemobiliseerden verzamelden televisies en elektronica in verlaten huizen om die achteraf mee te kunnen nemen als “souvenir”, zegt ze.

Op 22 maart bliezen de Russische soldaten de aftocht. In twaalf dagen tijd was een derde van de manschappen uitgeschakeld. De doden werden in een greppel gegooid en begraven. De zwaargewonden bleven achter.

Terug op het hoofdkwartier kregen ze volgens een echtgenote te horen dat ze “lafaards” waren. Iedereen werd opgepakt en andere gemobiliseerden werden in hun plaats naar het front gestuurd. Ook dat werd een slachting. “De enige overlevenden waren zij die bij het eerste gevecht gewond raakten en verzorging nodig hadden in een ziekenhuis. Drie weken later waren er van de eenheid van 50 mannen welgeteld 4 over. Dat is een slachtofferratio van 92 procent. De anderen werden opgegeven als vermist in plaats van gesneuveld.”

KIJK. Nieuwe video toont hoe gemobiliseerde Russen weigeren om nog te vechten

In april werd de Russische frontlinie volledig verwoest door de Oekraïners. Een vrouw kreeg een telefoontje van haar man die zich verschanst had in de kelder van een huis. “Hij vertelde dat er een vriend bij hem was die volledig in shock was en niet begreep wat er gebeurde. Ze hadden geen eten of drinken.”

Familieleden doen er alles aan om hun mannen weer thuis te krijgen, zowel de levenden als de doden. Hun smeekbedes aan de Russische regering hebben voorlopig echter zo goed als nergens toe geleid.

