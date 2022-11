Russische soldaat die commandant confronteerde over “gebrekkige training en uitrusting” riskeert celstraf tot 15 jaar

Hoe makkelijk maak je een fout met een afweerra­ket? En welke maatrege­len gaat de NAVO nemen? Uw vragen over de raketin­slag in Polen beantwoord

In Polen zijn gisterenavond twee doden gevallen bij een raketaanval. De wereld keek al snel met argusogen naar Rusland, al zijn er volgens experten voldoende aanwijzingen dat Oekraïens afweergeschut tot de raketinslag leidde. Maar hoe weet je eigenlijk of het gaat om een Oekraïense of Russische raket? En gaat er nu een Derde Wereldoorlog uitbreken? Twee experten beantwoorden uw meest gestelde vragen.

16 november