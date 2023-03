Russische soldaat bekent oorlogsmisdaad maar wordt veroordeeld voor fake news

In Chabarovsk, in het uiterste oosten van Rusland, heeft een soldaat bekend dat hij oorlogsmisdaden heeft gepleegd in Oekraïne. De man is daarop veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 5,5 jaar voor het verspreiden van fake news.

Dat nieuws meldt OVD-Info, een onafhankelijk Russisch nieuwskanaal dat bericht over mensenrechten, donderdag op basis van het register van de militaire rechtbank in de regio Chabarovsk. Het bezoedelen van het imago van het leger is een strafbaar feit in Rusland.

Afgelopen zomer zou de man aan het onafhankelijke onderzoeksportaal Vashnye Istorii (Belangrijke Verhalen) verteld hebben dat hij aan het begin van de oorlog twee burgers zou neergeschoten hebben in de Oekraïense hoofdstad Kiev. Volgens de journalist die de soldaat interviewde, zou de man bij zijn terugkeer naar Rusland zijn meerdere ervan beschuldigd hebben hem orders te hebben gegeven om in Oekraïne te moorden en te plunderen. Volgens het onderzoek identificeerden ook Oekraïense overlevenden de soldaat later als de dader. Waar de soldaat zich nu bevindt, is onduidelijk.

Rusland ontkent oorlogsmisdaden

Russische troepen bezetten de regio rond Kiev enkele weken na het begin van de Russische invalsoorlog in februari 2022. Nadat ze zich teruggetrokken hadden, leidden beelden uit Boetsja, waar honderden lichamen van burgers werden gevonden, tot internationale afschuw. Ondanks de foto's, ooggetuigenverslagen en internationale onderzoeken die zouden moeten leiden tot een officiële classificatie als oorlogsmisdaad, houdt Moskou vol dat de gruwel in Boetsja geësceneerd is. Rusland ontkent dat zijn troepen oorlogsmisdaden plegen in Oekraïne.

