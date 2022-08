Russische soldaat (21) getuigt openlijk over hoe hij Oekraïense burger executeerde

Het was begin maart, kort na de invasie, toen Russische militairen Andriivka binnentrokken. Frolkin en de drie andere mannen die te zien zijn op de foto’s, namen deel aan de bezetting. Een maand later zouden ze er weer vandoor gaan, nadat president Vladimir Poetin de aftocht had bevolen. Ze lieten een spoor van dood en verderf achter. En een gestolen smartphone met beelden waarop ze trots poseerden met hun wapens.

Een journaliste van ‘iStories’ trok eind mei naar Andriivka en hoorde daar uit eerste hand wat er zich had afgespeeld. Hoe de Russen gestolen en geplunderd hadden, woningen vernield en zeker dertien inwoners gedood. Ze slaagde er ook in om via de metadata van de bewuste foto’s de vier Russische soldaten te identificeren die erop te zien waren: Daniil Frolkin, Dmitrii Danilov, Ruslan Glotov en Ivan Shepelenko.

Onschuldige burger

‘iStories’ contacteerde hen alle vier via sociale media. Frolkin en Danilov waren bereid om de journalisten te woord te staan. En Frolkin getuigde zelfs openlijk over hoe hij een onschuldige burger had omgebracht.

De man in kwestie was vermoedelijk Ruslan Yaremchuk, een 47-jarige bouwvakker en vader van vier kinderen. Hij woonde met zijn vrouw Oksana in een bescheiden houten huisje in het dorp. Volgens zijn dochter Yaroslava was het waarschijnlijk zijn hobby die hem het leven kostte: fotografie. “Hij legde alles vast wat hij zag”, vertelde ze aan ‘iStories’. “We gaan ervan uit dat ze hem daarom hebben doodgeschoten. Ze dachten waarschijnlijk dat hij de bewegingen van de Russische troepen vastlegde en doorgaf.”

Zijn buren herinneren zich hoe de Russische soldaten op 12 maart naar het huis van Yaremchuk kwamen, toen hij alleen thuis was. Zijn lichaam werd later in de buurt teruggevonden. Omdat er op dat moment volop geschoten en gebombardeerd werd en het niet mogelijk was om het stoffelijk overschot te verplaatsen, werd hij ter plaatse in een tuin begraven. De dagen erna hoorden bewoners de Russen opscheppen over de moord op de man en nog twee anderen in dezelfde straat. De soldaat die dat het luidste deed van al, bleek Frolkin.

Volledig scherm Slachtoffer Ruslan Yaremchuk en zijn vrouw Oksana. © RV

Aanvankelijk ontkende hij in het interview met ‘iStories’ dat hij iemand had gedood in Andriivka. Hij gaf wel toe dat hij met de andere soldaten huizen en winkels geplunderd had. Later bekende hij de moord alsnog.

“Ik, soldaat van de militaire eenheid 51460, korporaal Daniil Andreevich Frolkin, beken alle misdaden die ik gepleegd heb in Andriivka: het doodschieten van burgers, het stelen van burgers, het confisqueren van hun telefoons en het feit dat onze commandanten niets geven om hun soldaten die aan het front vechten. Ze beschouwen gewone soldaten niet als mensen.”

Burgers

Gevraagd naar de burgers die hij neergeschoten had, vertelde hij dat hij in maart mee de huizen van drie bewoners moest doorzoeken van zijn commandant. “Ze hadden flink wat geld. De luitenant-kolonel die bij ons was, nam het geld en liet de rest van de spullen zoals documenten en telefoons aan ons. Daarna zei hij: ‘Schakel hen uit.’ Dat is alles. Ik ging mee en schakelde een van de inwoners uit.”

Volledig scherm Daniil Frolkin en twee van de andere Russen op de foto's van de gestolen smartphone. © RV

Naar eigen zeggen deed hij het uit wraak, omdat zijn slachtoffer de posities van het Russische leger doorgaf. “Hij zei dat hij een burger was en daar woonde. We antwoordden dat hij de waarheid moest vertellen of dat we hem anders zouden doodschieten. Daarop bekende hij dat hij twee dagen eerder naar Kiev was geweest en de vraag had gekregen om coördinaten door te geven.”

Frolkin nam hem vervolgens mee naar buiten. “Hij bleek kogelhulzen bij zich te hebben”, gaat hij verder. “Ik zei hem dat hij naar voren moest lopen. Hij liep naar voren. Ik zei hem: ‘Op je knieën.’ En ik schoot hem gewoon door zijn hoofd. Daarna beefde ik een hele tijd.”

Geweten

Na de moord kon zijn geweten naar eigen zeggen “geen doden meer aan”. Daarop kreeg hij de opdracht om met een militair voertuig gewonden op te halen en ook kapot materiaal naar een herstellingsatelier te brengen. Hij beweert nu dat hij één iemand doodde en 85 anderen gered heeft.

Volledig scherm Daniil Frolkin op een van de foto's die gevonden werden op de gestolen smartphone. © RV

De bekentenis van Frolkin geeft ook een blik achter de schermen van de Russische frontlinie. Zo vertelde hij dat hij op 11 januari naar Wit-Rusland gestuurd werd voor oefeningen, zonder enige specifieke training, en dat hij pas op de avond voor de invasie hoorde dat hij naar Oekraïne zou gaan om er tegen de “nazi’s” te vechten. “Een keuze kregen we niet. Onze commandant dreigde ons neer te schieten als we het niet deden”, zegt hij. “We hadden geen enkel idee tegen wie we moesten vechten en waarom.”

Vechten

Soldaten die terugkeren van een missie, worden onmiddellijk opnieuw naar het front gestuurd. Volgens Frolkin willen veel Russische soldaten echter niet meer vechten.

Zelf wil hij weg uit het leger en de oorlog, die hij nu “zinloos” noemt en die “beter nooit was begonnen”. Eind juli deed hij een aanvraag, maar het ziet er niet naar uit dat die goedgekeurd zal worden. Zijn toekomst zal er na zijn bekentenis vermoedelijk ook niet zo goed uitzien in Rusland.

