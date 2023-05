Russische schrijver en “Oekraïner-doder” Prilepin ontwaakt uit coma na bomaanslag: “Ik laat me niet intimideren”

De Russische schrijver Zachar Prilepin (47), die zaterdag gewond raakte bij een aanslag, is uit zijn kunstmatige coma ontwaakt. Zijn toestand zou volgens zijn artsen stabiel zijn. In een boodschap op Telegram verzekerde hij dat hij zich niet laat intimideren.

“Bedankt aan iedereen die heeft gebeden, want het zou onmogelijk geweest zijn om zo’n explosie te overleven”, zei Prilepin. “Ik zeg tegen de demonen: jullie intimideren niemand. God bestaat. We zullen overwinnen.” Prilepin betoonde ook eer aan zijn chauffeur, die het leven liet in de explosie. Hij zei ook dat hij zijn dochter “vijf minuten voor de explosie” had afgezet.

De bekende Russische nationalistische schrijver werd in 2019 tot de meest invloedrijke Russische schrijver van het decennium verkozen. Hij is zeer pro-Kremlin en geldt ook als een groot verdediger van het Russische offensief in Oekraïne. In 2017 vocht hij zelf in een vrijwilligersbataljon in de Oekraïense regio Donetsk tegen de Oekraïners. Prilepin beweerde/pochte achteraf dat zijn eenheid, die ook wel het Prilepin-bataljon werd genoemd, het meeste Oekraïners had gedood van iedereen.

Aanslag

Zaterdag raakte Prilepin gewond bij een aanslag door een bom in zijn auto, zijn chauffeur kwam om. De explosie was in de stad Nizjni Novgorod, 400 kilometer ten oosten van Moskou.

Russische schrijver Prilepin (47) gewond na autobomaanslag in Rusland

De aanval zou, volgens de Russische autoriteiten, met een antitankmijn uitgevoerd zijn. Een verzetsgroep die zowel in Rusland als in het bezette deel van Oekraïne opereert, eiste de aanslag op.

“Oekraïense geheime dienst”

Enkele uren na het incident werd een in 1993 geboren man opgepakt die volgens de Russen in opdracht van de Oekraïense geheime dienst zou hebben gehandeld. Volgens Russische media bekende de opgepakte man dat hij enkele jaren geleden in Oekraïne was gerekruteerd. Hij kreeg de opdracht om naar Rusland te verhuizen, Prilepin te volgen en een moordaanslag op hem te plegen. Het is nog maar de vraag of die informatie klopt.

De man die opgepakt werd als verdachte in de moordaanslag op Prilepin.

Bij bewustzijn

Zondag ontwaakte Prilepin hoe dan ook uit zijn kunstmatige coma. “Hij is bij bewustzijn, volgens de artsen is zijn toestand stabiel en is hij opgewekt”, meldt de gouverneur van de regio Nizjni Novgorod, Gleb Nikitin, op Telegram.

Golf aanvallen

Rusland is tegenwoordig in de greep van een golf aanvallen op diverse doelwitten en personen.

Zo kwam onlangs nog een populaire Russische militaire blogger, die bekendstond om zijn pro-Russische opvattingen over de oorlog in Oekraïne, om bij een bomaanslag in Sint-Petersburg. En in augustus liet Daria Doegina, dochter van Poetins huisideoloog Alexander Doegin, in de buurt van Moskou het leven toen haar auto vanop afstand tot ontploffing gebracht werd. Moskou beschuldigde beide keren Oekraïne, Kiev ontkende.

