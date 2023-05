Russische regering wil met deze beelden bewijzen dat “70 indringers in Belgorod geëlimineerd werden”, twitteraars merken echter heel wat vreemde zaken op

De Russische regering heeft enkele beelden gedeeld van vernielde legervoertuigen die zogenaamde saboteurs gebruikt zouden hebben voor hun inval in de grensregio Belgorod. Daarmee wil president Vladimir Poetin zijn claim kracht bijzetten dat “70 Oekraïense terroristen geëlimineerd werden”. Verschillende ervaringsdeskundigen halen nu op Twitter echter argumenten aan om te bewijzen dat het tafereel in scène gezet is.

De opstand zou in realiteit het werk zijn van het ‘Vrijheid voor Rusland’-legioen en het Russische vrijwilligerskorps. De eerste groep bestaat vooral uit overgelopen Russische militairen. De tweede groep is zeer Russisch-nationalistisch, met neo-nazistische kenmerken. Poetin is hun gemeenschappelijke vijand. De hoofdrolspelers zelf blijven erbij dat er geen verliezen geleden werden. Sterker nog, ze werden naar eigen zeggen opvallend ongemoeid gelaten.

Het Russische ministerie van Defensie pakte gisteren echter uit met de boodschap dat “de geïnfiltreerde strijders geëlimineerd of teruggedreven werden”. Daarbij zouden ook vier pantservoertuigen en vijf terreinwagens vernietigd zijn.

Vrijgegeven beelden moeten die stelling kracht bijzetten, maar daar schort het net. Een ex-kraanbestuurder legt in een draadje op Twitter uit waarom de bewuste voertuigen niet kunnen gecrasht zijn in die geul. Hij is ervan overtuigd dat een kraan gebruikt werd om de Humvees in de juiste positie te manoeuvreren.

“Er is geen grind te bespeuren in het bandenprofiel. Meer nog, de banden zelf zijn totaal niet vuil. Zelfs producenten van een oorlogsfilm met een laag budget zouden het realistischer aanpakken”, klinkt het.

Een van de Humvees botste met de voorkant tegen de greppel. “Maar toch is er geen grond verschoven. Dat zou al gebeuren als zo’n zwaar voertuig met 15 km/u rijdt.”

Nog opvallend: een van de voorbanden hangt over de geul te bengelen. “En dat zonder enig bandenspoor na te laten. De band heeft eigenlijk nooit de grond geraakt.”

Onder de andere voorband is dan weer wel heel wat grond verschoven. “Dit toont aan dat het voertuig zijdelings en half diagonaal in de greppel geplaatst werd. Ze hebben dus met andere woorden een oplegger en een kraan gebruikt. Om het tafereel wat dramatischer te maken, duwden ze het voertuig met de hand in een andere positie.”

Zijn theorie wordt door heel wat andere twitteraars gesteund. merkt bijvoorbeeld nog op dat de achterkant van een van de voertuigen beschadigd lijkt door een explosie. “Maar de roest doet uitschijnen dat die schade niet nieuw is. En je zou toch ook verwachten dat er bloed te zien is in de wagen na zo’n crash.”

Met hun actie hebben beide bataljons alvast een sfeer van onzekerheid gecreëerd die tot nervositeit in het Kremlin leidt. “Die paniek aan Russische zijde is net de bedoeling”, stelt expert krijgskunde Kris Quanten. “In maart zagen we al een dergelijke aanval in Brjansk, maar het grote verschil met nu is de omvang van de operatie en het wapentuig dat werd ingezet. Dat heeft ervoor gezorgd dat Rusland troepen ter plaatse stuurt, eenheden die ze moeten weghalen van het front.”