Russische regering waarschuwt voor directe oorlog tussen VS en Rusland

IN BEELD. “Sinds mobilisa­tie al 200.000 Russen opgeroepen voor het leger”

Sinds de gedeeltelijke mobilisatie in Rusland zijn meer dan 200.000 Russen opgeroepen voor het leger, zo heeft defensieminister Sergej Sjojgoe vandaag volgens Russische staatsmedia gezegd. Het is de bedoeling dat in totaal 300.000 mensen worden gemobiliseerd om te gaan vechten in Oekraïne.

15:13