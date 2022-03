Russische regering keurt lijst goed van "vijandige landen" en België staat er ook op

IN KAART. Deze gebieden hebben Russische troepen veroverd na elf dagen oorlog

Op de elfde dag van de Russische invasie van Oekraïne concentreren de gevechten zich nu al enkele dagen rond de Marioepol, Charkiv en Tsjernihiv. Voorlopig blijven die belangrijke steden in handen van Oekraïne. Nabij Charkiv zouden Oekraïense troepen zelfs grond hebben herwonnen. Nu tracht Rusland twee gewonnen gebieden te verbinden: het Oosten van Charkiv en Loehansk. Het doel van Rusland is om cruciale infrastructuur in handen te krijgen of te vernielen.

6 maart