Russische regering keurt lijst goed van "onvriendelijke landen" en België staat er ook op

Jong meisje zingt ‘Let It Go’ in Oekraïense schuilkel­der

Deze ontroerende beelden gaan rond op sociale media. Een meisje zingt in een schuilkelder in Oekraïne de hit ‘Let It Go’ voor enkele andere mensen. Iedereen zet zijn zaken aan de kant en luistert aandachtig naar Amelia haar lied. In een andere schuilkelder zorgt een vrouw voor een mooi moment door op haar viool te spelen.

18:05